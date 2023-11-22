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12:26 (мск), источник: Коммерсантъ

«Хамас» освободит двух пленных россиянок после прекращения огня с Израилем

Две женщины с российским гражданством, захваченные в заложники боевиками «Хамаса» на юге Израиля 7 октября, будут освобождены сразу после вступления в действие режима о прекращении огня. Об этом сообщил глава отдела внешних связей «Хамаса» Басем Наим.

Источник: Reuters

«У меня пока нет точной информации по этому поводу, но, по моей информации, две россиянки будут освобождены сразу после прекращения огня», — сказал представитель движения агентству «РИА Новости».

Однако он также сообщил, что «Хамас» пока не решил, попадут ли они в число первых освобождаемых заложников. Списки заложников, которые подлежат освобождению, составляются при участии Катара, Египта и США.

Сегодня, 22 ноября, стало известно, что «Хамас» и Израиль заключили соглашение об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия в обмен на освобождение 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных.

Как сообщает телеканал I24 со ссылкой на документ о перемирии, Израиль будет продлевать режим прекращения огня на 24 часа после освобождения группы из десяти заложников. Список заложников, подлежащих освобождению, будут передавать Израилю вечером накануне. Посредником в обмене будет Красный Крест.

Как сообщал МИД Катара, о старте гумпаузы в секторе Газа объявят в течение 24 часов. По данным источников The New York Times, обмен заложниками пройдет не раньше 23 ноября.

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Анастасия Ларина

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