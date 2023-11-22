Правительство попросит парламент снова продлить режим ЧП в Молдове

Окончательное решение по данному вопросу должен принять парламент страны.
Очередное продление действия режима ЧП в Молдове было одобрено на заседании парламента 21 сентября. Он начал действовать со 2 октября на 60 дней.
Впервые в Молдове депутаты молдавского парламента ввели режим чрезвычайного положения в стране три года назад из-за коронавируса нового типа. Оно продлилось с 17 марта по 15 мая 2020 года. С инициативой тогда выступил президент Молдовы Игорь Додон. Его поддержало правительство, которое впоследствии одобрило соответствующий законопроект. С 16 мая на смену режиму чрезвычайного положения в Молдове пришел режим ЧП в области здравоохранения. Он продлился до 16 апреля 2022 года.
При этом 20 января 2022 года в Молдове вступило в силу ЧП области энергетики — на 60 дней. Премьер-министр Наталья Гаврилица, выступая в парламенте, отметила, что «введение режима ЧП является необходимостью, чтобы помочь всем гражданам этой страны благополучно пережить эту зиму».
Вечером 24 февраля 2022 года парламент Молдовы объявил о введении в республике режима чрезвычайного положения «в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности» — тоже на 60 дней. Впоследствии этот режим неоднократно продлевался.