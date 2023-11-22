Главное
Спецоперация на Украине
13:33 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Всебелорусское народное собрание пройдет в 2024 году во Дворце Республики

Дворец Республики примет Всебелорусское народное собрание в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что Всебелорусское народное собрание пройдет во Дворце Республики в 2024 году. Об этом директор Дворца Республики Максим Приходовский рассказал БелТА.

При этом Приходовский обратил внимание, что на площадях дворца на 2024-й запланированы важные политические события года. Например, в феврале 2024-го там будет находится информационный центр ЦИК. Кроме того, в большом зале Дворца пройдет Всебелорусское Народное Собрание, для чего уже сейчас идет активная подготовка: техническое переоформление и обновление зала.

Также ведется ремонт пресс-центра, который уже в конце декабря представят в обновленном виде. Кроме того, ремонтируют центральный вход здания.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Иван Ургант опроверг публикацию с горящим БТР: «Этот телеграм-канал – фейк»
Военная спецоперация на Украине 22 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта