13:19 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми депутаты ответят на вопросы горожан
23 ноября состоится традиционный марафон «Дума онлайн».
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В четверг, 23 ноября, депутаты Пермской городской Думы вновь ответят на звонки горожан в рамках традиционного марафона «Дума онлайн». Пермяки смогут обратиться к депутатам с актуальными вопросами и предложениями.. Как отметили в Думе, марафон — это действенный механизм обратной связи.
Вопросы можно задать по телефону городского кол-центра 2−059−059.
С 10.00 до 11.00 на вопросы будет отвечать первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник.
С 11.00 до 12.00 — депутат Пермской городской Думы Николай Булатов.
С 12.00 до 13.00 — председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
С 13.00 до 14.00 — заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.
С 14.00 до 15.00 — депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов.
С 15.00 до 16.00 — депутат Пермской городской Думы Геннадий Сторожев.
С 16.00 до 17.00 — депутат Пермской городской Думы Алексей Овчинников.