Главное
Спецоперация на Украине
13:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми депутаты ответят на вопросы горожан

23 ноября состоится традиционный марафон «Дума онлайн».

В четверг, 23 ноября, депутаты Пермской городской Думы вновь ответят на звонки горожан в рамках традиционного марафона «Дума онлайн». Пермяки смогут обратиться к депутатам с актуальными вопросами и предложениями.. Как отметили в Думе, марафон — это действенный механизм обратной связи.

Вопросы можно задать по телефону городского кол-центра 2−059−059.

С 10.00 до 11.00 на вопросы будет отвечать первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник.

С 11.00 до 12.00 — депутат Пермской городской Думы Николай Булатов.

С 12.00 до 13.00 — председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

С 13.00 до 14.00 — заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.

С 14.00 до 15.00 — депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов.

С 15.00 до 16.00 — депутат Пермской городской Думы Геннадий Сторожев.

С 16.00 до 17.00 — депутат Пермской городской Думы Алексей Овчинников.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Иван Ургант опроверг публикацию с горящим БТР: «Этот телеграм-канал – фейк»
Военная спецоперация на Украине 22 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта