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Спецоперация на Украине
13:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Министром здравоохранения Воронежской области стал Игорь Банин

Стало также известно, кого назначили региональным министром тарифного регулирования.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Воронежской области Александр Гусев анонсировал в ходе выездного заседания правительства два кадровых назначения.

Стало известно, что министром тарифного регулирования Воронежской области станет Людмила Шелякина, а региональное министерство здравоохранения возглавит экс-главврач БСМП № 1 Игорь Банин. Глава региона подписал соответствующие указы.

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