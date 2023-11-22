13:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Министром здравоохранения Воронежской области стал Игорь Банин
Стало также известно, кого назначили региональным министром тарифного регулирования.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев анонсировал в ходе выездного заседания правительства два кадровых назначения.
Стало известно, что министром тарифного регулирования Воронежской области станет Людмила Шелякина, а региональное министерство здравоохранения возглавит экс-главврач БСМП № 1 Игорь Банин. Глава региона подписал соответствующие указы.