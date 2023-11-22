13:33 (мск), источник: Om1.ru
Мэр Шелест встретился в Стаханове с омичами, которые восстанавливают город
Он также посетил местную школу.
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Вместе с правительством региона мэр Омска Сергей Шелест сейчас работает в ЛНР. Они доставили в регион грузы для военного и гражданского населения.
Также он посетил подшефный город — Стаханов. Там сейчас работает сводная бригада инженеров и рабочих «Омскэлектро», «Тепловой компании», «Омскоблводопровода». К зиме подготовлен не только город, но и близлежащие населенные пункты. Специалисты уже привели в порядок внутренние сети водо- и теплоснабжения во всех детских садах в Ирмино.
«Планируем и дальше практиковать такой подход: после окончания командировки на смену одним специалистам приедут другие», — написал в своём телеграм-канале Серей Николаевич.
Кроме детских садов, власти Омска и области помогают и школам. Так, в гимназии № 11, где с постройки не было ремонта, отремонтировали кровлю, вставили новые окна и подарили спортивный инвентарь. Ранее здание сильно пострадало от обстрелов.