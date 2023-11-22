Палестинское перемирие и идеология в Конституции. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Кремле. В рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона лидеры «вечером достаточно поздно завершили свое неформальное общение», а затем «продолжили неформальное общение за рабочим завтраком».
Глава государства проведет совещание с членами правительства, посвященное морскому судоходству, также на повестке будет «набор текущих оперативных тем».
В 15:00 мск Путин примет участие в онлайн-саммите G20. Ориентировочно на 15:30 мск запланировано выступление российского президента. Кремль обнародует также вступительное слово индийского премьера Нарендры Моди.
О помиловании заключенных — участников СВО
«Неоднократно такие вопросы звучали, все пристально изучают эти списки помилованных».
«Речь идет об определенных условиях, связанных с пребыванием на передовой». «За этим следует помилование, каких-то пересмотров на этот счет не было».
По заявлению председателя СК Александра Бастрыкина относительно необходимости фиксации идеологии в Конституции РФ у Кремля «какой-то позиции нет, это достаточно новое заявление», «мнение очень авторитетного человека».
«У президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет».
Рассуждения Бастрыкина не противоречат основному закону: «Речь идет о точке зрения, которая высказана, поэтому здесь нет никаких актов, которые бы противоречили Конституции».
О контурах перемирия в Палестине
В Кремле к новостям о подготовке гуманитарных пауз в боевых действиях между Израилем и ХАМАС относятся «положительно: это первые хорошие новости из Газы за очень длительное время».
«Только на базе таких пауз могут выстраиваться некоторые контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию».
О якобы передаче Ираном ракет РФ
«Не думаю, что следует это (утверждения США — прим. ТАСС) комментировать».
«У нас развиваются наши отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества».
Об отказе Армении участвовать в саммите ОДКБ
В Кремле выражают «сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении».
«Надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне». Кремль надеется также, что «Армения будет продолжать свою работу в рамках организации».
О режиме работы в Кремле при росте заболеваемости ковидом
«Пока масочный режим не возвращается, никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было».
Для тех, кто работает непосредственно с президентом и так существуют «особые меры предосторожности, они действуют постоянно».