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12:59 (мск), источник: ТАСС

Палестинское перемирие и идеология в Конституции. Темы брифинга Пескова

Перспективы перемирия на Ближнем Востоке, а также рассуждения о необходимости закрепления идеологии в Конституции России и условия помилования заключенных, решивших принять участие в СВО, стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Кремле. В рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона лидеры «вечером достаточно поздно завершили свое неформальное общение», а затем «продолжили неформальное общение за рабочим завтраком».

Глава государства проведет совещание с членами правительства, посвященное морскому судоходству, также на повестке будет «набор текущих оперативных тем».

В 15:00 мск Путин примет участие в онлайн-саммите G20. Ориентировочно на 15:30 мск запланировано выступление российского президента. Кремль обнародует также вступительное слово индийского премьера Нарендры Моди.

О помиловании заключенных — участников СВО

«Неоднократно такие вопросы звучали, все пристально изучают эти списки помилованных».

«Речь идет об определенных условиях, связанных с пребыванием на передовой». «За этим следует помилование, каких-то пересмотров на этот счет не было».

Об идеологии

По заявлению председателя СК Александра Бастрыкина относительно необходимости фиксации идеологии в Конституции РФ у Кремля «какой-то позиции нет, это достаточно новое заявление», «мнение очень авторитетного человека».

«У президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет».

Рассуждения Бастрыкина не противоречат основному закону: «Речь идет о точке зрения, которая высказана, поэтому здесь нет никаких актов, которые бы противоречили Конституции».

О контурах перемирия в Палестине

В Кремле к новостям о подготовке гуманитарных пауз в боевых действиях между Израилем и ХАМАС относятся «положительно: это первые хорошие новости из Газы за очень длительное время».

«Только на базе таких пауз могут выстраиваться некоторые контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию».

О якобы передаче Ираном ракет РФ

«Не думаю, что следует это (утверждения США — прим. ТАСС) комментировать».

«У нас развиваются наши отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества».

Об отказе Армении участвовать в саммите ОДКБ

В Кремле выражают «сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении».

«Надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне». Кремль надеется также, что «Армения будет продолжать свою работу в рамках организации».

О режиме работы в Кремле при росте заболеваемости ковидом

«Пока масочный режим не возвращается, никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было».

Для тех, кто работает непосредственно с президентом и так существуют «особые меры предосторожности, они действуют постоянно».

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