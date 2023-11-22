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13:37 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Губернатор Травников ждет от хоккеистов «Сибири» более яркой игры

Хоккеистам «Сибири» нужно перестроить тактику и показать более яркую игру на новой арене.

Источник: пресс-служба правительства НСО

Такое заявление пожелание высказал губернатор Андрей Травников в прямом эфире канала ОТС.

Напомним, региональный лидер также возглавляет попечительский совет ХК «Сибирь». Сейчас команда занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В октябре хоккеисты «Сибири» потерпели несколько поражений подряд.

«Если честно, хотелось бы на новой арене увидеть более яркую игру. Есть матчи, когда наша команда радует, но очень часто и огорчала, поэтому хочется пожелать игрокам перестроить игру», — прокомментировал губернатор.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Андрей Травников не ожидает резкого роста цен на хлеб в Новосибирске.

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