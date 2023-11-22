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14:17 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Кабмин Молдовы одобрил денонсацию еще семи соглашений в рамках СНГ

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Правительство Молдовы на своем заседании в среду одобрило еще семь проектов денонсации соглашений, ранее подписанных республикой в рамках СНГ.

Источник: Sputnik.md

Таким образом, парламенту страны предложено денонсировать следующие соглашения:

«О сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников СНГ», подписанное 31 мая 2001 года в Минске.

«О сотрудничестве в борьбе с обращением фальсифицированных лекарственных средств», подписанное 14 ноября 2008 года в Кишиневе.

«О создании общего научно-технологического пространства государств-участников СНГ», подписанное 3 ноября 1995 года в Москве.

«О сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере», подписанное 4 июня 1999 года в Минске.

"О сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями, подписанное в Тбилиси 3 июня 2005 года.

«О создании ресурсных резервов и их эффективном использовании в целях обеспечения стабильной деятельности в параллельном режиме энергосистем государств-участников СНГ», подписанное 15 сентября 2004 года в Астане.

«О сотрудничестве в области распространения знаний и обучения взрослых», подписанное в Москве 17 января 1997 года.

Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что с начала 2023 года власти страны определили 100 договоров, заключенных в рамках СНГ, которые «не приносят дополнительной пользы гражданам», уточнив, что это число со временем меняется в соответствии с интересами и мнениями профильных министерств. По его словам, в настоящее время запущены юридические процедуры для денонсации 70 из этих договоров. В то же время 29 соглашений уже были расторгнуты.

По состоянию на начало 2023 года, когда начался процесс денонсации, Молдова была участницей 282 договоров в рамках содружества.

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