14:44 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирской области многодетным семьям предложили расширить пакет льгот
Губернатор Андрей Травников предлагает наделить многодетных родителей статусом ветерана труда.
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В Новосибирской области губернатор Андрей Травников предложил наделить многодетных родителей статусом ветерана труда. Об этом он сообщил на в прямом эфире на канале «ОТС».
По словам главы региона, многодетные семьи должны иметь право получить статус ветерана труда области. При этом, у них будет автоматически появляться пакет льгот, например, бесплатный транспорт.
Почетное звание «Ветерана труда» в Новосибирской области присваивается мужчинам в возрасте от 60 лет и старше. Женщинам такое звание могут присвоить в возрасте от 55 лет. Кроме этого, статус ветерана труда могут получить женщины, которые достигли возраста страховой пенсии.
Андрей Травников также назвал второе условие — длительность труда. Чтобы получить звание «Ветерана труда» женщинам нужно иметь стаж не менее 35 лет, из которых 15 летдолжны быть на территории Новосибирской области. Стаж для мужчин составляет не менее 40 лет, 20 из них тоже должны быть отработаны в области.
В Новосибирской области в пакет льгот для ветеранов труда входят бесплатный транспорт, ежемесячные выплаты, льготы на оплату коммунальных услуг. Кроме этого, у ветеранов труда есть скидки на лекарства и медицинские услуги.