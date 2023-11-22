Как страна отметит 10-летие воссоединения Крыма с Россией — Кремль

«Этот день всегда отмечается какими-то масштабными мероприятиями. Нет сомнений, что так будет и в этот раз», — цитирует представителя Кремля агентство ТАСС.
На вопрос, может ли глава государства посетить полуостров по случаю этого праздника, Песков ответил, что Кремль «своевременно об этом сообщит».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Впоследствии российский лидер отмечал, что в 2014 году РФ не пошла бы на проведение референдума в Крыму, если бы русским людям на полуострове не грозила опасность от захвативших власть на Украине нацистов.
В 2015 году Государственный совет республики внес изменения в закон о праздниках и памятных датах на полуострове, и 18 марта стал Днем воссоединения Крыма с Россией. В республике этот день традиционно является выходным.