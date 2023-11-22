14:22 (мск), источник: Известия

ЕС выделил Украине очередную помощь на €1,5 млрд

Евросоюз (ЕС) выделил Украине ноябрьский транш микрофинансовой помощи объемом €1,5 млрд. Об этом 22 ноября сообщает Европейская комиссия (ЕК).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что план альянса по предоставлению Украине очередной военной помощи на сумму €20 млрд в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов. Отмечалось, что Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, так как хочет в первую очередь обсудить стратегию по украинской стороне в рамках ЕС.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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