Путин счел помощь жителям Газы «святой обязанностью» России

«Это очень важная гуманитарная благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий», — сказал глава государства.
В ходе совещания глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что РФ уже направила для населения сектора Газа более 245 т гуманитарной помощи. По его словам, 23 ноября планируется очередная отправка помощи в анклав. 21 ноября МЧС сообщило, что доставит в Газу 27 т гуманитарной помощи, включая продукты, детское питание, одежду, обувь и предметы личной гигиены.
На совещании была также затронута тема эвакуации россиян и их родственников с гражданством других государств из сектора Газа. Куренков уточнил, что из анклава эвакуированы более 570 из 909 человек, которые обратились к России за помощью. Ночью 22 ноября в Москву прибыла очередная группа из 28 россиян и членов их семей, которых эвакуировали из Газы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа после атаки «Хамаса» на южные районы страны 7 октября. В результате нападения с израильской стороны погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. С палестинской стороны, по последним данным, погибли более 13 000 мирных жителей, включая порядка 5500 детей и 3500 женщин.