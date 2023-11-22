15:07 (мск), источник: КрымPress
Миграционная ситуация в Республике Крым на особом контроле — Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел совещание по вопросам беженцев и трудовых мигрантов на территории Республики Крым, которое прошло по инициативе Первого заместителя Председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Специального представителя Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства Константина Затулина.