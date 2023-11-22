15:16 (мск), источник: dostup1.ru
Губернатор Текслер назвал срок запуска метротрамвая в Челябинске
Губернатор Алексей Текслер назвал срок запуска метротрамвая в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сегодня, 22 ноября, Текслер открыл День Челябинской области на ВДНХ. Он прокомментировал стенды, подробно остановившись на самых крупных и масштабных проектах.
«В первую очередь, это кампус, первые его два объекта откроем в марте следующего года, в 2025 году полностью завершим. Из крупных объектов также строим крытый футбольный легкоатлетический стадион в Челябинске, в Магнитогорске продолжается стройка парка “Притяжение”, его инвестором выступает ММК (ПАО “ММК”). Также в Магнитогорске начинаем строить 55-метровый плавательный бассейн. В Челябинске из крупного — это метротрам, один из главных инфраструктурных проектов, 2026 год — начало эксплуатации. Стройка идет активно по поручению президента. В целом у нас в каждом муниципалитете идет стройка спортивных и культурных объектов», — сказал губернатор.
В конце октября Алексей Текслер объявил, что строительство первой линии метротрамвая «Север-Юг» начнется до конца года.
Как сообщалось, в августе 2022 года по итогам конкурсного отбора группа компаний «Моспроект-3» (Москва) была выбрана в качестве разработчика проектной документации и исполнителя комплекса строительно-монтажных работ по созданию первой линии метротрамвая «Север-Юг», которая соединит два района Челябинска — северо-запад и Металлургический — с железнодорожным вокзалом.
Также власти Челябинской области утвердили перечень мероприятий по реализации инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске» с общим объемом финансирования до 2026 года в размере 72,9 млрд рублей. Затраты непосредственно на метротрамвай составляли 55,359 млрд рублей. Еще более 17,5 млрд рублей планировалось направить на модернизацию и обновление трамвайной системы и вагонного парка.
Проект метротрамвая включает в себя достройку 7 км путей метро, их вывод на поверхность и интеграцию в трамвайную сеть города. Для этого будет построено еще несколько наземных веток.