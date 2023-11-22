Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса на следующий год

Выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко о реформе контрольно-надзорной деятельности и разъяснения Михаила Мишустина, Владимир Путин сказал: «Давайте на 2024-й продлим (мораторий.— “Ъ”)». «Мы об этом говорили. Прокурор, я помню, предлагал больший срок. Думаю, что конечно да. Надо только определить срок», — ответил Мишустин.
«Ну, прокуратура всегда предлагает больший срок. Мы с вами должны определить, какой является оптимальным», — ответил с улыбкой Владимир Путин. «Здесь срок, который предлагает прокуратура на мораторий. Это такая противоположная тенденция», — обратил внимание премьер-министр.
Постановление, согласно которому внеплановые проверки на предприятиях проводятся только по поручениям президента, правительства и требованиям прокуратуры, действует с марта 2022 года. Исключения установлены только для объектов с высокими категориями риска причинения вреда. В декабре прошлого года мораторий продлили на 2023-й.
В ноябре Федерация независимых профсоюзов России обратилась в правительство с просьбой отменить мораторий на проверки бизнеса. По мнению членов организации, введение моратория ограничило действие федеральной инспекции труда, вследствие чего защита трудовых прав и свобод граждан стала затруднительной.