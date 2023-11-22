Радий Хабиров встретился с президентом ПКР Павлом Рожковым и Владимиром Лукиным

Напомним, актуальность турнира среди ветеранов специальной военной операции Приволжского и Уральского федерального округов отметили на заседании Совета при Президенте России по развитию физкультуры и спорта. Его 19 октября в Перми провёл Владимир Путин.
«Глава государства поддержал эти важные соревнования, которые вы организовали на высоком уровне — сказал Владимир Лукин. — Башкортостан всегда был лидером среди регионов России по развитию адаптивного спорта. И в современных условиях вы сохраняете сильные позиции — строите новые объекты, вовлекаете в спорт большое число жителей».
Глава Башкортостана поблагодарил гостей за высокую оценку развития спорта в республике и проведение в Уфе «Кубка Защитников Отечества».
«Мы очень признательны вам за участие в турнире. Это большая честь для республики, — подчеркнул Радий Хабиров. — Недавно на встрече с участниками специальной военной операции мы обсуждали, в том числе, возможности их социализации через спорт. Большое количество таких соревнований мы проводим на базе Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Это универсальная площадка с комфортными условиями для участников. Кроме того, рядом с этим объектом мы возводим Центр фехтования имени Рамиля Аюпова, в котором также будут представлены адаптивные виды спорта».
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил высокий уровень организации «Кубка Защитников Отечества», в котором принимают участие представители 20 регионов страны.
«От имени Паралимпийского комитета России выражаю благодарность вам, Радий Фаритович, всему руководству республики за достойную организацию турнира, — сказал Павел Рожков. — Башкортостан традиционно демонстрирует высокие достижения в адаптивных видах спорта. В этом году состоялись Летние игры паралимпийцев “Мы вместе. Спорт”. По итогам соревнований республика завоевала 112 медалей различного достоинства и вошла в тройку сильнейших регионов России».
В завершение встречи Павел Рожков вручил Радию Хабирову памятные медали Летних игр паралимпийцев.
«Кубок Защитников Отечества» — межрегиональные соревнования среди команд ветеранов СВО, которые проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Первый турнир состоялся в Кузбассе в августе 2023 года.
Вторые соревнования принимает Уфа. В них участвуют 150 атлетов из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Спортсмены соревнуются по шести дисциплинам: настольный теннис, волейбол сидя, армрестлинг, стрельба из лука, пулевая стрельба и пауэрлифтинг.