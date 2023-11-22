15:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Массовый запрет на критику армии не будут вводить в школах Нижнего Новгорода
Мэрия прокомментировала запрет на дискредитацию ВС РФ в лицее № 82.
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Массовый запрет на критику Вооруженных сил РФ не будут вводить в школах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в нижегородском лице № 82 ввели запрет на дискредитацию российской армии, чиновников и педагогов. Правила внутреннего распорядка учащихся были утверждены директором лицея 17 ноября.
— Патриотическое и гражданское воспитание является приоритетом воспитательной политики как в системе образования в целом, так и в каждой образовательной организации, — отметили в департаменте образования.
Однако, согласно закону «Об образовании» школы обладают автономией. Они компетентны самостоятельно разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка учеников.
Поэтому правила внутреннего распорядка в лицее № 82 и других общеобразовательных учреждениях менять не будут.
Напомним, руководитель нижегородского лицея № 82 Нина Говорова вошла в топ-5 директоров школ Российской Федерации.