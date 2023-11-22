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16:01 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом — дата

Глава Узбекистана примет участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева Шавкат Мирзиёев 23—24 ноября посетит эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

Он примет участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«В повестку дня мероприятия включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Программы, создания Целевого фонда для поддержки региональных проектов, принятия “дорожной карты” по цифровизации транспортных коридоров, продвижения деловых инициатив и другие вопросы», — говорится в сообщении.

В эти дни в Баку проходит целый ряд деловых мероприятий СПЕКА, в том числе экономический форум и выставка промышленного потенциала стран Центральной Азии.

Для справки: Программа СПЕКА учреждена 26 марта 1998 года в соответствии с Ташкентской декларацией, в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Ранее президент Узбекистана посещал Азербайджан с государственным визитом в августе текущего года.

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Шавкат Мирзиеев