16:39 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Назначен новый прокурор Янгихаётского района Ташкента
Данный пост занял бывший врио прокурора Бектемирского района.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На должность прокурора Янгихаётского района назначен Хусанов Тохиржон Бахтиярович, сообщает пресс-служба районной администрации.
На данном посту он сменил Азамата Азимова, работавшего прокурором района с ноября 2020 года.
До назначения Тохиржон Хусанов работал временно исполняющим обязанности прокурора Бектемирского района.