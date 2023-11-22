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16:39 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Назначен новый прокурор Янгихаётского района Ташкента

Данный пост занял бывший врио прокурора Бектемирского района.

Источник: Хокимият Янгихаётского района

На должность прокурора Янгихаётского района назначен Хусанов Тохиржон Бахтиярович, сообщает пресс-служба районной администрации.

На данном посту он сменил Азамата Азимова, работавшего прокурором района с ноября 2020 года.

До назначения Тохиржон Хусанов работал временно исполняющим обязанности прокурора Бектемирского района.

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