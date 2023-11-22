Глеб Никитин и Роман Головченко заложили капсулу времени на месте строительства школы на 1 500 мест в Арзамасе

Строительство новой школы в центре города будет вестись в рамках реализации национального проекта «Образование» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Школа станет совместным российско-белорусским проектом.
«Новая школа — это очень важный объект для Арзамаса. Белорусские строители славятся своим ответственным подходом к исполнению обязательств. Объект будет находиться на особом контроле со стороны Беларуси», — отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.
Проект предусматривает возведение здания общей площадью почти 31,5 тысячи квадратных метров. Помимо учебных кабинетов, в школе будут размещены блок актового зала, в состав которого входят зрительный зал с эстрадой, артистические для девочек и мальчиков, костюмерная, склад декораций, раздевалка и фойе; блок библиотечно-информационного центра: белорусский музей, читальный зал, книгохранилище; спортивный блок: тренажерный зал, два спортивных зала.
Также проект включает создание обеденного зала начальной школы на 324 места и обеденного зала средней и старшей школы на 486 мест. По данным проектировщиков, на кровле будет расположено техническое помещение телескопа для изучения звездного неба.
«Будущая школа — история для меня очень личная и непростая: от передачи городу Министерством обороны РФ шести гектаров земли до первого камня в фундаменте. Самый крупный на сегодня городской соцобъект даст возможность снять накопившуюся нагрузку с учебными местами. Около 30 лет в Арзамасе не строились новые образовательные учреждения. Поэтому особенно рад констатировать, что последняя пятилетка проходит под знаком строительства школ», — рассказал глава Арзамаса Александр Щелоков.
Он напомнил, что в Арзамасе за последние пять лет это будет уже третье новое здание школы.
Напомним, национальный проект «Образование» реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Его ключевая цель — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. В настоящее время нацпроект включает в себя 8 федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальные лифты для каждого», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание» и «Молодежь России».