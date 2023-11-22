20:00 (мск), новости Беларуси, источник: РИА Новости
Глава МИД Белоруссии задался вопросом, чем можно заменить ДОВСЕ
Алейник: риторика Запада не способствует возобновлению диалога по ДОВСЕ.
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МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что пока неизвестно, чем можно заменить Договор об обычных вооруженных силах в Европе, милитаристская риторика Запада не способствуют возобновлению диалога по такому чувствительному вопросу, как контроль над вооружениями.
«У нас состоялся обстоятельный и доверительный диалог о военно-политической обстановке в регионе коллективной безопасности ОДКБ и прилегающих зонах, динамике ее развития и влиянии на безопасность наших стран. Все мы сошлись во мнении, что ситуация в сфере международной и региональной безопасности, к сожалению, продолжает ухудшаться».
Министр отметил, что в глобальном плане это обусловлено системным кризисом международных отношений и неизбежной трансформацией старого миропорядка.
«К большому сожалению, из-за безответственных политических решений продолжает целенаправленно разрушаться архитектура евразийской безопасности, девальвироваться механизмы разоружения и контроля над вооружениями. Последний пример в этом печальном списке — приостановление странами-членами НАТО действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Ранее этот документ был одной из опор общеевропейской безопасности. Чем и когда заполнять образующийся теперь системный пробел в сфере общеевропейского контроля над вооружениями — пока неизвестно».
По его словам, «отсутствие взаимного доверия, углубление конфронтации и откровенно милитаристская безответственная риторика со стороны ряда западных политиков не способствуют возобновлению диалога по этому чувствительному вопросу».