Пранкеры разыграли вернувшегося в Россию певца Шарлота

«Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речовку о “москалях”, думая, что с ним разговаривает “Зеленский”», — говорится в сообщении.
На видеоролике «Зеленский» спрашивает у Шарлота, готов ли он исполнить украинский гимн, на что певец отвечает утвердительно.
После исполнения гимна «Зеленский» просит Шарлота попрыгать со словами: «Кто не скачет — тот москаль», что тот без раздумий выполняет.
Полное видео розыгрыша пранкеры пообещали выложить в скором времени.
В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции.
Находясь в Армении, певец опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он принес извинения.
В этот же день Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».
По данным МВД, певцу вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленную порчу паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).
Позднее он заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Шарлот подчеркнул, что он очень хочет «переродиться и смыть позор», а также быть тем, кто обогащает страну.