22:05 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Оппозиция Молдавии заявила о стагнации экономики страны
Оппозиционная партия «Шанс» заявила о стагнации молдавской экономики.
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КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Экономика Молдавии находится в стагнации и если власти не изменят свое отношение к экономической политике, то отток населения усилится, заявила оппозиционная партия «Шанс» в Telegram-канале.
«Экономика Молдавии находится в стагнации и не способна генерировать продукцию на экспорт. Без изменения отношения государства к деловой среде адекватный уровень развития не будет достигнут, что приведет к дальнейшему оттоку населения и бизнеса за рубеж», — говорится в заявлении партии.
В публикации приводятся данные Национального бюро статистики, которые показывают, что экспорт за девять месяцев этого года на 8% ниже, чем год назад. Индекс цен на жилую недвижимость вырос и составляет 135%, хотя объем строительных работ сократился на 2,8%.
«Сложная ситуация наблюдается также и в других областях, в том числе в сельском хозяйстве и бизнес-среде, которая остро нуждается в системном подходе и видении со стороны государственных органов. Это касается и дебюрократизации административных процессов, и устранения давления и контроля над компаниями, и доступа к коммунальным услугам по адекватным и конкурентным ценам», — отмечают представители партии «Шанс».
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за экономических проблем. В прошлом году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая прошлого года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.