Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США

«Мы пытаемся собрать информацию и разговариваем с США», — сказал Трюдо в парламенте.
«Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося», — сказал Трюдо, выступая в канадском парламенте.
На мосту через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, взорвался автомобиль, двигавшийся в США. По данным СМИ, двое находившихся в салоне погибли, был ранен пограничник.
Канадские власти называют ситуацию «очень серьезной», но призывают не спешить с версиями о причинах инцидента.