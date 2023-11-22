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22 ноября, источник: © РИА Новости

Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Канадские власти собирают информацию о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегами, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Источник: Reuters

«Мы пытаемся собрать информацию и разговариваем с США», — сказал Трюдо в парламенте.

«Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося», — сказал Трюдо, выступая в канадском парламенте.

На мосту через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, взорвался автомобиль, двигавшийся в США. По данным СМИ, двое находившихся в салоне погибли, был ранен пограничник.

Канадские власти называют ситуацию «очень серьезной», но призывают не спешить с версиями о причинах инцидента.

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