«Какой скандал». Во Франции пришли в ярость из-за решения ЕС по Украине

«Только что поступило сообщение! Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает в Twitter, что ЕС только что выплатил режиму Зеленского новый ежемесячный чек на полтора миллиарда евро! И так каждый месяц с января! Возмутительно!» — написал он.
Он обратил внимание, что это происходит в условиях, когда Украина фактически проиграла в военном конфликте. При этом он напомнил о высоком уровне коррупции в бывшей советской республике.
«Не забывайте, что правительство Макрона только что объявило о сокращении бюджета больниц Франции на 600 миллионов евро к 2024 году! Какой скандал», — резюмировал политик.
Еврокомиссия (ЕК) в среду перечислила Украине очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро из согласованных 18 миллиардов евро на 2023 год. Она также пообещала Киеву «больше финансовой помощи» в будущем, однако известно, что вопрос о продолжении финансирования Украины на 2024 и последующие годы до сих пор блокирован в Совете ЕС.