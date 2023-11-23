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Спецоперация на Украине
06:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Остались три сына: в Братске простились с земляком, погибшим в зоне проведения СВО

Жители Братска простились с земляком, погибшим в зоне проведения СВО.

Источник: Соцсети

В Братске простились с Андреем Андреевичем Глухих, погибшим во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщает мэр города Сергей Серебренников в своем телеграм-канале.

Андрей Глухих родился в поселке Ключи-Булак Братского района. В 2009 году он поступил в Братский индустриально-металлургический техникум, а в 2012—2013 годах был призван в армию. После чего вернулся и 10 лет проработал в Братске.

— У военнослужащего осталась мама, брат, жена и три сына. От имени всей жителей города примите глубокие соболезнования в связи со смертью вашего родного человека, — сказал Сергей Серебренников.

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