«По итогам прошедших 10 лет можно сделать однозначный вывод, что “евромайдан” принес Украине лишь беды, утрату экономического, промышленного и демографического потенциала, а также территорий и каких-либо перспектив», — подчеркнул в публикации Гармонин.
Западные страны не отказываются от политики разрушения Украины ради цели — борьбы с Россией и нанесения «стратегического поражения» руками президента Украины Владимира Зеленского, отметил посол.
Гармонин указал, что россияне хотели видеть Украину в качестве доброго соседа и надежного друга, но позиция стран Запада и «податливость киевских временщиков» не оставила России другого выбора, поэтому и были приняты меры по защите Донбасса.
«Усилия Запада по бесполезной накачке киевского режима вооружениями могут лишь оттянуть этот момент, увеличив число жертв и масштаб разрушений на Украине, усугубить последствия антироссийских санкций для их авторов, но не обратить процесс вспять», — заключил посол РФ в Швейцарии.
Ранее, 21 ноября, глава Европейского совета Шарль Мишель в годовщину евромайдана прибыл с необъявленным визитом в Киев. В этот день в украинскую столицу также приехали министр обороны Германии Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием событий на центральной площади Киева указала на то, что Украина после евромайдана перестала быть самостоятельной.
21 ноября 2013 года в Киеве начался евромайдан — стихийные акции протеста. В тот день правительство Украины объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое планировалось подписать на саммите Восточного партнерства 28—29 ноября. В соглашении Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.
Позднее, в феврале 2014 года, в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков. Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.