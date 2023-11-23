WSJ: Берлину придется выбирать между своей экономикой и Киевом

По их информации, помощь Украине со стороны Германии продолжится, однако страна не сможет финансово поддержать инициативы Еврокомиссии в области миграции и других приоритетных для Брюсселя направлений. При этом, как отмечает газета, Берлин обеспечивает почти четверть всех расходов ЕС.
После заморозки большей части ассигнований Германия находится в затруднительном положении. Правительство должно решить, какому направлению политики — усилению коллективной обороны Европы и поддержке Украины или смягчению воздействия растущих цен на энергоносители и инфляции — отдать приоритет в условиях ограниченного бюджета и повышенного контроля над расходами.
21 ноября Министерство финансов ФРГ приняло решение временно заморозить почти все ассигнования из бюджета текущего года в связи с решением Конституционного суда о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд, предназначавшиеся для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты.