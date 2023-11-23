05:58 (мск), источник: Наш Красноярский край
Михаил Котюков торжественно вручил награду Героя России родителям погибшего жителя Красноярского края
Гвардии майор Владимир Чепа погиб в июле под Работино.
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В правительстве Красноярского края в торжественной обстановке состоялось вручение медали «Золотая Звезда» родителям Героя Российской Федерации, гвардии майора Чепы Владимира Александровича, погибшего в ходе СВО. Награду родственникам героя передал губернатор Михаил Котюков.
— Всем сердцем разделяем невосполнимую боль вашей утраты. В то же время мы понимаем, что Владимир выбрал путь защиты Отечества и этой профессии отдавал всего себя. Он участвовал в возвращении Крыма, служил в Севастополе. С первых дней был участником специальной военной операции, защищал жителей наших исконно русских территорий. Его мужество в боях не раз было отмечено боевыми наградами. Владимир Александрович совершил настоящий подвиг. Выполнил боевые задачи с честью и до конца. Свою победу в этой операции он совершенно точно одержал. От лица всех жителей Красноярского края хочу выразить вам признательность за воспитание такого сына, — сказал Михаил Котюков.
Владимир Чепа родился и вырос в деревне Быстрая Минусинского района. Сразу после школы он отправился на срочную службу в армию и затем предпочел путь профессионального военного. В спецоперации на Донбассе служил командиром разведывательного батальона. В июле этого года майор Чепа и два его разведчика возле населенного пункта Работино Запорожской области уничтожили подразделение противника. Благодаря их усилиям, была отражена атака, погибли около 50 вражеских солдат. Сами российские бойцы также остались на поле боя.
Указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии майору Владимиру Александровичу Чепе посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.