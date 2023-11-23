«Никаких переговоров». В США жестко высказались о России и Украине

По его мнению, Киев упустил шанс на переговоры, и теперь Москва может не просто предлагать, а диктовать свои условия.
«Будет нечто похожее на историю с линкором “Миссури” (2 сентября 1945 года на борту американского линкора “Миссури” произошло подписание Акта о капитуляции Японии. — Прим. ред.). Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены ее требования — не просьбы, а именно требования», — сказал эксперт.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.