08:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Новый авиакоридор может связать Россию и Северную Корею
Как регулярное авиасообщение между странами повлияет на их отношения и жизнь Приморья.
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Авиасообщение между Россией и Северной Кореей может стать регулярным. Об этом свидетельствует предложение Росавиации российским авиакомпаниям о запуске рейсов в КНДР. Кому это может быть интересно, как это отразится на дружбе России и Северной Кореи, а также как скажется на Приморье — ближайшем к КНДР регионе страны, рассказывает ИА PrimaMedia.
По делу
О перспективе возобновления регулярных авиарейсов между Россией и Северной Кореей сообщил Кoммерсантъ. По данным издания, представители Росавиации обратились с предложением о запуске рейсов в Пхеньян к ведущим российским авиаперевозчикам, таким как «Аэрофлот» и «Аврора», а также лично посетили КНДР, где провели переговоры с управлением гражданской авиации. Обсуждения могли касаться организации полетов самолетами российских авиакомпаний в Пхеньян, а также корректировки соглашений о воздушном сообщении (СВС).
В СВС между КНДР и Россией от 1997 года значится, что обе стороны имеют право сами назначить авиаперевозчика между Москвой, Владивостоком и Пхеньяном, предварительно письменно уведомив вторую сторону. Специальные и чартерные рейсы допускаются по предварительному запросу.
В настоящий момент ни одна российская авиакомпания не совершает регулярных рейсов в КНДР. Отправиться в Северную Корею можно лишь самолетами «Air Koryo» из Владивостока, полеты были возобновлены в августе 2023 года после долгого перерыва из-за ковидных ограничений. Рейсы Владивосток — Пхеньян выполняются дважды в неделю, стоимость билета — около $230. Также единственный авиаперевозчик Северной Кореи связывает регулярными рейсами КНДР и Пекин (Китай). Международные полеты совершаются самолетами Ту-204 и Ан-148.
Никаких конкретных планов на запуск регулярного авиасообщения с КНДР российские авиакомпании к настоящему моменту не озвучили, однако, как сообщил корр. агентства генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик, перевозчик имеет техническую возможность выполнять рейсы в КНДР.
«К нам обращалась Росавиация с вопросом о технической возможности запуска таких полетов. Мы такой рейс можем выполнить можем, на пока заинтересованных со стороны турфирм или бизнеса не наблюдается. Мы как барометр держим руку на пульсе, как только что-то появится, будем смотреть. Вопрос за спросом», — сказал Константин Сухоребрик.
Новое — хорошо забытое старое
О том, как развитие регулярного авиасообщения между Россией и Северной Кореей может повлиять на отношения стран, на жизнь Приморья и всего Азиатско-Тихоокеанского региона рассказал вице-президент МКПП, кандидат политических наук, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Приморского края и председатель Приморского общества дружбы с Кореей Евгений Русецкий.
Как отметил эксперт, любое регулярное транспортное сообщение, а в первую очередь авиа, как наиболее быстрое и удобное, способствует всестороннему развитию отношений между странами. Это касается и торгово-экономических отношений, и гуманитарной дипломатии, и многого другого.
«Приморское общество дружбы с Кореей выступает за восстановление отношений с приграничьем КНДР. В свое время у нас были добрососедские отношения между Приморским краем и серверной провинцией Хамгенпукто по всем направлениям: по линии контактов административных органов, по линии культуры. Творческие коллективы КНДР выступали во Владивостоке, Артеме, Находке и других городах края. Наши артисты, соответственно, тоже могли показать свое творчество корейским зрителям», — говорит Евгений Русецкий.
С российской стороны, считает эксперт, в регулярных авиасообщениях между Россией и КНДР могут быть заинтересованы как представители бизнеса и общественных структур, так и туристы.
«Это может быть и туризм из России, но это должна быть подготовленная, целевая аудитория, которая знает, зачем она едет и какой отдых она может получить. Конечно, то, что туристы получают в Таиланде, в КНДР они получить не могут, но там есть хорошие дома отдыха, санатории, курортные зоны и достопримечательности», — говорит Евгений Русецкий.
Эксперт отмечает, что в период СССР многие наши соотечественники из разных регионов, в том числе из Приморья, отправлялись на отдых в КНДР. Интерес для туристов могут представлять как центральная Северная Корея, где можно комфортно отдыхать у моря в более теплом климате, так и близкие прибрежные территории в районе свободной экономической зоны Расон, где есть хорошие пляжи и санатории для размеренного отдыха.
Авиасообщение между Пхеньяном и Приморьем будет способствовать и развитию аэропорта Владивостока, считает Евгений Русецкий. Это привлечет в него дополнительные потоки пассажиров, в том числе и транзитных, которые полетят дальше в Москву, другие города России или другие страны.
«У КНДР, насколько я знаю, есть большая потребность в повышении квалификации своих специалистов, а наши вузы и средние учебные заведения всегда готовы принять северокорейских специалистов для обучения, стажировки и обмена опытом», — говорит Евгений Русецкий.
Налаживание мира
Эксперт отмечает, что развитие добрососедских отношений России и КНДР может оказать влияние не только на две эти страны, но и на отношения во всем Азиатско-Тихоокеанской региона.
«КНДР — наш прямой сосед, с которым у нас наземная граница. Конечно, нужно выстраивать с ним хорошие, долгосрочные отношения. Они будут способствовать не только укреплению дружбы между двумя странами, но и в целом укреплению мира на Корейском полуострове», — считает Евгений Русецкий.
Регулярные рейсы с КНДР, отмечает эксперт, не останутся без внимания более южных соседей на Корейском полуострове и, возможно, могли бы мотивировать их на быстрейшее решение о возобновлении регулярных рейсов из городов Республики Корея во Владивосток и другие города Дальнего Востока.
Специалист предлагает обратиться к опыту других соседей Приморья — КНР, которая уже имеет регулярное авиасообщение с Пхеньяном, а также связана с Северной Кореей несколькими автомобильными переходами.
«Помимо авиасообщения, прямое автомобильное сообщение дало бы толчок к развитию отношений с КНДР, в том числе в Свободной экономической зоне Росон, которая прямо примыкает как к нам, так и Китаю. Это способствовало бы активизации экономической деятельности и развитию инфраструктуры на территории Хасанского района», — считает эксперт.
Подытоживая, Евгений Русецкий отмечает, что возобновление регулярных рейсов между Россией и КНДР соответствует всем международным правилам, которые действуют на сегодняшний день, в том числе и в ООН.
Друзья познаются в беде
Своим взглядом на возможное развитие ситуации в свете восстановления регулярных рейсов между Россией и КНДР поделился писатель, журналист и путешественник Василий Авченко, несколько раз бывавший в Северной Корее.
«Да, туризм в Северную Корею достаточно “специальный”, есть ограничения по свободному перемещению иностранцев в стране, есть контроль, есть другие особенности, но тем не менее в КНДР, безусловно, есть на что посмотреть, есть чем полюбоваться, есть о чём подумать. Кто не был там — советую съездить, хотя бы просто для расширения кругозора. Убеждён, что тогда многие стереотипы о Северной Корее, которые так любят распространять западные СМИ, будут пересмотрены. Не всё же, в самом деле, по Таиландам и Турциям ездить?», — говорит Василий Авченко.
По мнению писателя, развитие регулярного авиасообщения пойдет на пользу отношениям между Россией и КНДР, что как нельзя кстати в условиях санкций и давления Запада.
«КНДР, созданная при прямой помощи Советского Союза, — наш друг, союзник, партнёр. А друзья, как известно, познаются в беде. Таких верных друзей у нас осталось не так много — и тем сильнее следует ценить каждого. Так что пусть развиваются самые разные связи — культурные, военные, экономические», — говорит Василий Авченко.
КНДР, отмечает писатель, является редчайшим примером страны, сумевшей выстоять в условиях жесточайшей международной блокады. Она существует уже дольше, чем СССР, и распадаться не собирается. Она действительно развивается.
«Она вышла в космос, с чёрного хода вошла в “ядерный клуб”. Кстати, и рынок там тоже давно есть, только своеобразный: частные фирмы оформляются как государственные. КНДР — нечастый в современном мире пример по-настоящему суверенного государства. Так что у нее есть о чём подумать, есть чему поучиться, стоя на вершине Монумента идей чучхе», — считает Василий Авченко.