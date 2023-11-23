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05:56 (мск), источник: © РИА Новости

В Аргентине не собираются разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя — РИА Новости. Аргентина не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией, сообщила будущий глава аргентинского МИД Диана Мондино в интервью телеканалу TN.

Источник: AP 2023

«Говорят, что мы разорвем отношения с Бразилией и Китаем. Это вещи, которые не имеют смысла и логики… Нет ни разрыва, ни изменения отношений… Не может быть и разрыва (дипломатических отношений) с Россией. Должна быть экстремально серьезная ситуация, чтобы был отозван посол», — сказала она.

В свою очередь избранный президент Аргентины Хавьер Милей сообщил телеканалу, что речь идет о том, что новые власти не хотят продвигать отношения с рядом стран.

Журналист телеканала спросил у Милея, намерен ли он «помириться с Китаем и Россией». «А когда я с ними ссорился?» — ответил Милей.

«Я указал, чьим союзником являюсь. Я являюсь союзником США, Израиля и Запада. И кроме того, я указал, что не буду продвигать отношений с автократическими режимами, с коммунистами, с теми, кто не уважает мир, или с теми, кто не имеет демократических ценностей. При этом предприниматели имеют полную свободу торговать с кем хотят», — добавил он.

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