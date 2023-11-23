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09:21 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2023

«Приятно наблюдать, как под Вашим опытным руководством братская нам Венесуэла продолжает уверенное движение по пути построения справедливого общества, развития национального экономического потенциала, улучшения уровня жизни граждан, укрепления положения и авторитета на международной арене», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил поддержку шагам Каракаса в рамках деятельности созданной Венесуэлой Группы друзей в защиту Устава ООН и заверил, что Беларусь была и остается надежным партнером Венесуэлы, на поддержку которого всегда можно рассчитывать.

«Для сохранения суверенитета наших государств нужно обеспечить высокую динамику двусторонних политических контактов и более активно расширять экономическое сотрудничество», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Николасу Мадуро отличного здоровья, плодотворной деятельности и успехов в наступающем 2024 году, знаковом для руководителя Венесуэлы в связи с проведением президентских выборов.

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