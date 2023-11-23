Володин заявил, что Россию и Китай объединяет задача построения суверенных государств

«Нас объединяет — и Россию, и Китай — одна задача, которая отражена в наших конституциях, основных законах наших стран. Построение суверенных государств», — сказал Володин, отвечая на вопрос одного из студентов о том, что бы он назвал преимуществом государственного строя РФ и КНР.
Володин указал, что результаты, которых добились и Китай, и Россия, во многом достигнуты благодаря их суверенитету, иной же подход, если анализировать развитие других стран, не привел бы к такому прогрессу и результату.
«Потеря суверенитета влечет за собой потерю в итоге и государственности. И если основываться на цифрах и фактах, не так много стран осталось, которые обладают абсолютным суверенитетом. Но суверенитет — это не только государственность, это сохранение обычаев, традиций, истории, культуры, языка. Все то, что определяет идентичность нации. И вера», — продолжил спикер.
Политик уточнил, что потеря суверенитета, напротив, приводит к усилению внешнего влияния «на развитие, и размывается история, культура претерпевает изменения». «Возможно, что идет потеря и языка. Как итог — страна перестает существовать. Поэтому наша страна и Китай выступают за многополярный мир и справедливое мироустройство, которое позволяет всем странам защищать свой суверенитет, развиваться согласно своим целям и задачам», — резюмировал Володин.
Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября. В Пекине у Володина состоялись встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В Нанкин депутаты прибыли 22 ноября. В тот же день Володин встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзянсу, председателем постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу Синь Чансином. Утром в четверг спикер Госдумы и депутаты возложили венок к памятнику летчикам-героям Войны сопротивления Японии в Нанкине.