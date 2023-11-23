14:39 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР рассказали, как ВСУ пытаются заменить нехватку артиллерии у Кременной

ЛУГАНСК, 23 ноя — РИА Новости. Украинские войска пытаются компенсировать снижение артиллерийского огня из орудий стран НАТО на Краснолиманском направлении использованием ударных беспилотников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Краснолиманском направлении украинские боевики пытаются компенсировать снижение работы артиллерии другими средствами. В районе населенного пункта Кременная (город в ЛНР — ред.) отмечается тенденция роста использования вооруженными формированиями Украины ударных БПЛА параллельно со снижением артиллерийского огня НАТОвскими орудиями», — сообщил Марочко агентству.

Он добавил, что с этой целью украинская армия также усилила обстрелы из стрелкового оружия и БМП. По словам собеседника, ВСУ пытается компенсировать снижение работы артиллерии и сохранить боевой потенциал подразделений, находящихся в данном районе.

Накануне Минобороны РФ в сводке сообщило, что группировка ВС РФ «Центр» на Краснолиманском направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и 2 единицы техники.

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