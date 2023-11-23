Израиль перенес перемирие в секторе Газа и обмен заложниками с «Хамасом»

Другой чиновник сообщил CNN, что причина задержки заключается в том, что Израиль еще не получил имена первых заложников, которых освободит «Хамас».
Израильские СМИ сообщают, что ни Израиль, ни «Хамас» не подписали письменное соглашение об освобождении заложников, хотя неясно, будет ли этого достаточно для приостановки сделки. МИД Катара утверждает, что время наступления перемирия будет объявлено уже в ближайшие часы.
Еще вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что соглашение скоро вступит в силу. Представитель Армии обороны Израиля заявил, что этот процесс сложный и будет проходить в несколько этапов.
«Я хочу подчеркнуть, что он еще не доработан, и, возможно, еще потребуется время, прежде чем он будет окончательно доработан», — говорил контр-адмирал Дэниел Хагари на вечернем брифинге.
«Я не знаю, когда перемирие вступит в силу, но пока… наше внимание сосредоточено на боевых действиях», — добавил он.
Власти Израиля говорили, что сделка вступит в силу не раньше 24 ноября.
Накануне Верховный суд Израиля отклонил судебную жалобу на сделку по освобождению заложников в Газе. Биньямин Нетаньяху говорил, что соглашение не включает в себя «освобождение убийц» из израильских тюрем.
«Хамас» и Израиль заключили соглашение о четырехдневном перемирии в секторе Газа в обмен на освобождение 50 израильских заложников и 150 палестинских женщин и детей, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Планируется, что Израиль будет продлевать режим прекращения огня на 24 часа после освобождения каждой группы из десяти заложников. Список заложников, которые будут освобождены, передадут Израилю вечером накануне их освобождения. Посредником будет Красный Крест.