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10:26 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани разработают краевую программу поддержки участников и ветеранов СВО

Губернатор Кубани провел встречу с представителями регионального Союза ветеранов СВО.

Источник: Администрация Краснодарского края

На Кубани разработают краевую программу поддержки участников и ветеранов СВО. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с представителями регионального Союза ветеранов спецоперации.

Отмечается, что в течение двух лет из краевого бюджета выделили более 5 млрд рублей на единовременные выплаты и закупку техники.

Наш общий долг — помогать участникам и ветеранам спецоперации, а также тем, кто ждет вас дома. Нам важно выстроить эту работу системно, для этого необходимо разработать краевую программу поддержки, определить основные направления ее работы.

Вениамин Кондратьев

К разработке программы привлекут специалистов фонда «Защитники Отечества», участников и ветеранов СВО.

Союз ветеранов СВО работает с марта 2023 года в Сочи. Организация объединяет более 3,5 тысячи человек в 33 регионах России. Представители помогают участникам СВО и их семьям. В том числе проводят адаптацию вернувшихся из зоны боевых действий.

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