Новый посол Узбекистана вручил копии верительных грамот главе МИД Польши

Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Амирсаид Агзамходжаев вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Польши Збигневу Рау, пишет ИА «Дунё».
В ходе встречи было отмечено, что за последние годы узбекско-польское сотрудничество значительно укрепилось, пополнилось новым и практическим содержанием, особенно в торгово-экономической сфере. Продолжает расти интерес польских бизнес-кругов к развитию связей с узбекскими партнерами.
Глава польского МИД высоко оценил перспективы сотрудничества в текстильной отрасли и выразил готовность всесторонне содействовать увеличению экспорта полуготовой и готовой продукции легкой промышленности из Узбекистана в Польшу.
Отмечалось, что запуск регулярных прямых рейсов по маршруту Варшава — Ташкент — Варшава с февраля 2024 года будет способствовать увеличению количества потока польских туристов и развитию взаимного торгово-экономического сотрудничества.
Напомним, посол Амирсаид Агзамходжаев ранее работал в Консульско-правовом департаменте МИД, консулом Генерального консульства Узбекистана в городе Стамбуле.