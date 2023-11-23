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12:49 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Новый посол Узбекистана вручил копии верительных грамот главе МИД Польши

Глава польского МИД отметил укрепление взаимодействия между двумя странами и высоко оценил перспективы сотрудничества в текстильной отрасли.

Источник: Uznews

Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Амирсаид Агзамходжаев вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Польши Збигневу Рау, пишет ИА «Дунё».

В ходе встречи было отмечено, что за последние годы узбекско-польское сотрудничество значительно укрепилось, пополнилось новым и практическим содержанием, особенно в торгово-экономической сфере. Продолжает расти интерес польских бизнес-кругов к развитию связей с узбекскими партнерами.

Глава польского МИД высоко оценил перспективы сотрудничества в текстильной отрасли и выразил готовность всесторонне содействовать увеличению экспорта полуготовой и готовой продукции легкой промышленности из Узбекистана в Польшу.

Отмечалось, что запуск регулярных прямых рейсов по маршруту Варшава — Ташкент — Варшава с февраля 2024 года будет способствовать увеличению количества потока польских туристов и развитию взаимного торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, посол Амирсаид Агзамходжаев ранее работал в Консульско-правовом департаменте МИД, консулом Генерального консульства Узбекистана в городе Стамбуле.

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