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10:44 (мск), источник: РИА Крым

Назначен новый директор «Крымэнерго»

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Кандидатуру нового генерального директора «Крымэнерго» утвердили в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

«Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 23.11.2023 № 250-ОД Гайдук Вячеслав Александрович назначен на должность генерального директора ГУП РК “Крымэнерго”, — сказано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве выразили уверенность, что «Крымэнерго» станет образцовым предприятием с прозрачной финансовой отчетностью и достойной оплатой труда сотрудников.

Ранее сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» при закупках товарно-материальных ценностей в размере 721 млн рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента «Крымэнерго» по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным СК, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.

В сентябре глава РК Сергей Аксенов представил коллективу нового гендиректора предприятия. Предшественик Вячеслава Гайдука — Андрей Цурканенко ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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