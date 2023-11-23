Назначен новый директор «Крымэнерго»

«Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 23.11.2023 № 250-ОД Гайдук Вячеслав Александрович назначен на должность генерального директора ГУП РК “Крымэнерго”, — сказано в сообщении.
Кроме того, в ведомстве выразили уверенность, что «Крымэнерго» станет образцовым предприятием с прозрачной финансовой отчетностью и достойной оплатой труда сотрудников.
Ранее сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» при закупках товарно-материальных ценностей в размере 721 млн рублей.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента «Крымэнерго» по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным СК, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.
В сентябре глава РК Сергей Аксенов представил коллективу нового гендиректора предприятия. Предшественик Вячеслава Гайдука — Андрей Цурканенко ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию.