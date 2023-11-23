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10:21 (мск), источник: Nakanune.ru

«Ударно трудимся»: мэр Екатеринбурга организовал «зеленую волну» для снегоуборщиков

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился организовать «зеленую волну» для механизированных колонн снегоуборщиков.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это делается, чтобы максимально быстро расчистить улично-дорожную сеть и устранить последствия сильного снегопада.

«Ударно и максимально трудимся. Упор на магистральные улицы и движение общественного транспорта», — поставил задачу коммунальщикам Орлов.

По его поручению сотрудники Госавтоинспекции будут сопровождать механизированные колонны на патрульных авто — для беспрепятственного проезда перекрестков и магистралей города. Каждое из механизированных звеньев состоит из нескольких машин, которые идут со смещением для расчистки максимальной площади дороги.

Как добавили в мэрии, особое внимание уделят расчистке вручную остановочных комплексов и пешеходных переходов. Дорожные рабочие обработают противогололедными материалами подходы к ним.

Напомним, сегодня, 23 ноября, на Среднем Урале ожидаются сильный и мокрый снег, а также гололед. В МЧС просят свердловчан воздержаться от туристических походов.

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