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12:30 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Президент Казахстана прибыл с визитом в Беларусь

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В Минске 23 ноября под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.

Лукашенко на встрече с Рахмоном заявил о готовности наращивать товарооборот и поддержал открытие мощного торгового центра.

Накануне в Минск уже прибыли президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Вечером 22 ноября Александр Лукашенко провел с ними встречи во Дворце Независимости.

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