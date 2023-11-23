12:30 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Президент Казахстана прибыл с визитом в Беларусь
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.
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В Минске 23 ноября под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.
Лукашенко на встрече с Рахмоном заявил о готовности наращивать товарооборот и поддержал открытие мощного торгового центра.
Накануне в Минск уже прибыли президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Вечером 22 ноября Александр Лукашенко провел с ними встречи во Дворце Независимости.