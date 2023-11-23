Лидер «Нашей партии» в Молдавии попросил Путина лишить его гражданства

«Сегодня у меня нет других вариантов», — заявил Усатый в своем видеообращении с просьбой о лишении его гражданства РФ. Обращение политика опубликовано на сайте его партии.
Тверской суд Москвы в конце июля 2020 года заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Усатого, обвиняемого в валютных махинациях. Усатый объявлен в международный розыск. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. В конце апреля 2020 года МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013—2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013—2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.