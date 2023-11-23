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11:24 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Губернатор запретил выдавать остаток гранта подрядчику Четвертого моста

Глава Новосибирской области Андрей Травников резко отреагировал на затягивание сроков ввода в эксплуатацию Четвертого моста через Обь.

Источник: ГК ВИС

Его сдачу изначально назначали на 6 декабря 2023 года, но теперь из-за разногласий между участниками концессии сроки сдвинулись на 2024 год.

По словам главы региона, дефицит добросовестных подрядчиков вынуждает правительство принимать крайние меры. Поэтому подрядчик не получит остаток гранта, пока не выполнит свои обязательства по строительству моста.

По информации минтраса, сроки сдачи Четвертого моста через Обь были перенесены из-за логистических проблем с импортными материалами и ситуацией с переложением грунта в створе улицы Станиславского. Но это вовсе не означает, что Четвертый мост технически не пригоден. Глава ведомства Анатолий Костылевский заверил, что информации о покосившихся опорах моста у него нет.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что китайцы могли построить Четвертый мост в 10 раз быстрее.

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