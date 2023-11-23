Год со дня инаугурации Токаева: что сделано за это время

Закон о выплатах детям из Национального фонда
Одним из ключевых моментов за последний год со дня инаугурации Токаева стал закон о выплатах детям из Национального фонда. Этот закон предусматривает отчисление 50% ежегодного инвестиционного дохода фонда на специальные накопительные счета детей до 18 лет. Эти средства будут использоваться для улучшения жилищных условий или получения образования.
Кроме этого, расширен срок предоставления государственных пособий и социальных выплат на уход за ребенком с 1 года до 1,5 лет. На 1 ноября 2023 года более 632 тысяч родителей получили соответствующие выплаты на общую сумму более 258 миллиардов тенге.
Гарантированный социальный пакет для детей
Одним из ключевых шагов стало монетизирование гарантированного социального пакета для детей в возрасте от 1 года до 6 лет, являющихся получателями адресной социальной помощи (АСП). Ранее этот пакет предоставлялся в товарном виде, но теперь, благодаря изменениям, более 182 тысяч детей получили дополнительные выплаты на общую сумму 6 миллиардов тенге.
Защита детей и государственная молодежная политика
Приняты комплексные планы по защите детей от насилия и превенции суицида, обеспечению их прав и благополучия на 2023−2025 годы. Кроме того, утверждена Концепция государственной молодежной политики РК на 2023−2029 годы, предусматривающая расширение охвата молодежи различными мерами господдержки, стимулирование предпринимательства молодежи, и обеспечение трудоустройства.
Психологическая поддержка и развитие образования
Для улучшения психологического благополучия граждан, в частности детей, утверждены новые принципы работы психологической службы в организациях среднего образования. Созданы центры психологической поддержки в нескольких областях и городах, а деятельность педагогов-психологов цифровизирована для более точной работы с детьми, нуждающимися в консультативной помощи.
Президент Токаев подписал закон о петициях, который открывает новые возможности для гражданского участия в управлении. Петиции с более чем 50 тысячами подписей будут рассматриваться на уровне правительства, что способствует учету общественного мнения при принятии решений и повышению прозрачности власти.
Борьба с коррупцией: Закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
Президент решительно выступил против коррупции, подписав закон о возврате государству незаконно приобретенных активов. Закон распространяется на лиц с высокими административными ресурсами, замешанными в коррупционных схемах. Это нововведение направлено на создание эффективного механизма возвращения активов и борьбы с коррупцией на различных уровнях власти.
Введение Цифровой карты семьи (ЦКС) представляет собой инновационный подход к предоставлению господдержки. Эта карта позволяет оказывать господдержку в проактивном формате, без необходимости обращения в различные инстанции. Такой подход способствует упрощению процесса получения помощи и улучшает доступность социальных услуг.
Закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе
Президент внес изменения в законы, регулирующие онлайн-платформы и рекламу. Введена административная ответственность за распространение фейковой информации, и устанавливаются правила для блогеров и владельцев онлайн-платформ. Это нововведение направлено на обеспечение честного и ответственного использования онлайн-пространства.
Указ о деятельности Конституционного суда
Президент Токаев уделил внимание укреплению правового института, подписав указ о деятельности Конституционного суда. Суд начал свою работу с начала года и уже приступил к рассмотрению вопросов, связанных с защитой прав и свобод граждан.
Законопроект об отмене привилегий бывшего президента
Президент Токаев решил сделать серьезный шаг в направлении укрепления демократии и борьбы с неправомерной властью. Подписанный законопроект отменяет конституционный закон «О первом президенте — Елбасы», лишая бывшего президента и его близких от иммунитета и привилегий. Это решение направлено на создание более справедливого и ответственного политического пространства.
В рамках плана по трудоустройству более 3,3 миллиона граждан до 2029 года ведется системная работа по созданию новых рабочих мест. Планируется создать 450 тысяч новых рабочих мест, в том числе 44% из них предназначены для молодежи. Это направлено на активное вовлечение молодежи в экономический процесс и уменьшение уровня безработицы.
Поддержка нетрудоустроенных граждан
Система поддержки временно нетрудоустроенных граждан была усилена путем увеличения размеров социальных выплат по потере работы до 45% от дохода. По состоянию на 1 ноября, более 172,3 тысячи человек получили такую поддержку на общую сумму 37,8 млрд тенге.
Поддержка предпринимательства.
Более 9 тысяч грантов были выданы предпринимателям из числа социально уязвимых групп населения, включая тех, кто имеет особые потребности. Эти гранты, до 400 МРП, направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, способствуя созданию новых рабочих мест и развитию экономики.
Финансовая поддержка молодых предпринимателей
С 1 марта текущего года, для молодых предпринимателей предусмотрена выдача микрокредитов под 2,5% годовых через АО «Аграрная кредитная корпорация». Эта инициатива привела к подаче 7,4 тысяч заявок, из которых было одобрено свыше 5,3 тысяч микрокредитов на общую сумму 24,1 миллиарда тенге.