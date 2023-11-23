20:03 (мск), источник: Российская газета
ВСУ перебросили на лиманское направление свои лучшие танки
Танки Stridsvagn 122, шведская версия Leopard-2A5 замечены на позициях ВСУ на лиманском операционном направлени.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Огневые позиции шведской бронетехники оборудованы в хвойных лесах между Ямполем и Торским. Такой ландшафт вкупе с маскировочным комплектом Barrakuda — он снижает заметность машин в оптическом и тепловом диапазонах, — снижает вероятность обнаружения танков тепловизорами и оптико-электронными модулями разведки беспилотников на малых курсовых углах, пишет «Русское оружие».
Тем не менее бортовые РЛС российских вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М видят танки сквозь все маскировки, а поразить спрятанную в лесу технику могут управляемые снаряды «Краснополь» или выпущенные теми же вертолетами ракеты ЛМУР. И защита от наземных ПТРК шведским машинам здесь не поможет.
Шведская версия Leopard-2A5 отличается от немецкого оригинала более мощной ходовой частью, адаптированной к скандинавскому рельефу и климату, усиленным бронированием лобовой части башни, новой боевой информационной системой, предоставляющей командиру и водителю информацию о тактической обстановке и состоянии танковых систем.