20:03 (мск), источник: Российская газета

ВСУ перебросили на лиманское направление свои лучшие танки

Танки Stridsvagn 122, шведская версия Leopard-2A5 замечены на позициях ВСУ на лиманском операционном направлени.

Спецоперация на Украине

Огневые позиции шведской бронетехники оборудованы в хвойных лесах между Ямполем и Торским. Такой ландшафт вкупе с маскировочным комплектом Barrakuda — он снижает заметность машин в оптическом и тепловом диапазонах, — снижает вероятность обнаружения танков тепловизорами и оптико-электронными модулями разведки беспилотников на малых курсовых углах, пишет «Русское оружие».

После того, как российские ПТРК, вертолеты и дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили большое количество поставленных Украине «Леопардов», ВСУ всеми силами старается сохранить оставшиеся машины. Броня башни прикрыта дополнительными модулями для защиты от обстрела из передней полусферы.

Тем не менее бортовые РЛС российских вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М видят танки сквозь все маскировки, а поразить спрятанную в лесу технику могут управляемые снаряды «Краснополь» или выпущенные теми же вертолетами ракеты ЛМУР. И защита от наземных ПТРК шведским машинам здесь не поможет.

Шведская версия Leopard-2A5 отличается от немецкого оригинала более мощной ходовой частью, адаптированной к скандинавскому рельефу и климату, усиленным бронированием лобовой части башни, новой боевой информационной системой, предоставляющей командиру и водителю информацию о тактической обстановке и состоянии танковых систем.

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