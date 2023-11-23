12:07 (мск), источник: © РИА Новости

Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что украинским войскам приходится голыми руками разминировать огромные минные поля, эффективность которых на фоне неудачных украинских попыток контрнаступления отмечали западные СМИ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — заявил Шмыгаль в интервью журналисту Financial Times.

При этом журналист отмечает, что на Украине после неудачного контрнаступления «запрещено слово “тупик”».

Главком ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик — «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет».

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь «прекрасно горят». На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на «гораздо большее число месяцев», и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.

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