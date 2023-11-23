Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля

«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — заявил Шмыгаль в интервью журналисту Financial Times.
При этом журналист отмечает, что на Украине после неудачного контрнаступления «запрещено слово “тупик”».
Главком ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик — «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет».
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь «прекрасно горят». На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на «гораздо большее число месяцев», и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.