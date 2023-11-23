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13:11 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Президент Молдовы встретилась с главным финансовым прокурором Франции

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Развитие Молдовы зависит от скорости и качества работы по делам о масштабной коррупции и налоговых преступлениях, об этом на встрече с главой Национальной финансовой прокуратуры (PNF) Франции Жаном-Франсуа Бонером заявила президент Молдовы Майя Санду.

Источник: Sputnik.md

Жан-Франсуа Бонер находится в Кишиневе с визитом, отмечает пресс-служба администрации президента.

«Развитие Молдовы зависит от скорости и качества рассмотрения дел о масштабной коррупции и налоговых махинациях, особенно дел, нанесших огромный ущерб государству и гражданам», — цитирует Майю Санду пресс-служба.

Президент также приветствовала готовность французских властей оказать помощь в продвижении дел о возвращении выведенных из страны преступным путем активов.

Национальная юрисдикция PNF распространяется на наиболее сложные и серьезные экономические и финансовые преступления, уточнили в пресс-службе.

Визит в Молдову миссии во главе с Жаном-Франсуа Бонером призвано активизировать сотрудничество между профильными ведомствами Франции и Молдовы и помочь молдавским прокурорам эффективнее раскрывать громкие дела о коррупции, отмывании денег и налоговых нарушениях.

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