Президент Молдовы встретилась с главным финансовым прокурором Франции

Жан-Франсуа Бонер находится в Кишиневе с визитом, отмечает пресс-служба администрации президента.
«Развитие Молдовы зависит от скорости и качества рассмотрения дел о масштабной коррупции и налоговых махинациях, особенно дел, нанесших огромный ущерб государству и гражданам», — цитирует Майю Санду пресс-служба.
Президент также приветствовала готовность французских властей оказать помощь в продвижении дел о возвращении выведенных из страны преступным путем активов.
Национальная юрисдикция PNF распространяется на наиболее сложные и серьезные экономические и финансовые преступления, уточнили в пресс-службе.
Визит в Молдову миссии во главе с Жаном-Франсуа Бонером призвано активизировать сотрудничество между профильными ведомствами Франции и Молдовы и помочь молдавским прокурорам эффективнее раскрывать громкие дела о коррупции, отмывании денег и налоговых нарушениях.