12:15 (мск), источник: Нижегородская правда
Домашний арест продлён экс-министру Наталье Исаевой
Суд продлил меру пресечения на полгода.
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Сегодня, 23 ноября, в Нижегородском районном суде должен был начаться процесс по делу экс-министра социальной политики региона Натальи Исаевой, обвиняемой в получении взяток, однако выяснилось, что о дате заседания её известили только вчера, а требуется не менее чем за пять суток, поэтому обвинительное заключение не огласили. Вместе с тем суд рассмотрел ходатайство прокурора о продлении домашнего ареста.
Под домашним арестом экс-министр с 28 апреля. Напомним, по версии Следственного комитета, Наталья Исаева получила взятку в виде материалов для строительства коттеджа и в виде услуг — ремонта в квартире от директора детского дома за общее покровительство. Сумму оценили в 1,5 миллиона рублей. Также её обвинили в получении 100 тысяч рублей от собственника загородного клуба за согласование перевода пункта временного размещения для эвакуированных жителей Донбасса.
Домашний арест экс-чиновнице продлевался несколько раз. После очередного постановления на этот счёт срок истекал 25 ноября, и сегодня гособвинитель ходатайствовал о продлении меры пресечения ещё на полгода. По мнению прокурора, основания, по которым избирался домашний арест, не изменились и не отпали. В частности, бывший министр может оказать давление на свидетелей.
Сама Натальи Исаева и её адвокат, напротив, просили изменить меру пресечения на более мягкую — запрет определённых действий.
Суд однако согласился с позицией обвинения. Домашний арест Наталье Исаевой продлён до 12 мая.
Юлия ПОЛЯКОВА.