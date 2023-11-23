14:05 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Путин прибыл с визитом в Беларусь
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с визитом в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Минске 23 ноября под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.
Накануне в Минск уже прибыли президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Вечером 22 ноября Александр Лукашенко провел с ними встречи во Дворце Независимости.
Утром 23 ноября в Минск также прибыл Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Таким образом, в Минск уже прибыли все участники нынешней сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на саммит.
Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.